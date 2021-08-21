Летящий в Москву пассажирский самолет подал сигнал бедствия

Пассажирский самолет, выполняющий рейс из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия

Пассажирский самолет, летящий из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что воздушное судно должно приземлиться в аэропорту Шереметьево.

«Интерфакс» в свою очередь сообщает, что речь идет о самолете Sukhoj Superjet 100. Он подал сигнал бедствия во время полета над Тамбовской областью и резко снизился. По предварительным данным, могла произойти разгерметизация.

После подачи сигнала лайнер продолжил полет на высоте около трех тысяч метров.

Ранее в августе сообщалось, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Екатеринбурга в Москву, подал сигнал тревоги и совершил посадку в Казани. Внеплановая посадка была произведена по технической причине.