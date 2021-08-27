Три человека погибли в авиакатастрофе в Словакии

CTK: в результате авиакатастрофы у границы Чехии и Словакии погибли три человека

Близ города Скалице в Словакии потерпел крушение самолет, относящийся к классу малой авиации. Об этом сообщает агентство CTK.

По информации местной полиции, в результате авиакатастрофы погибли три человека. Службы спасения уточнили, что жертвой трагедии стала супружеская пара из Словакии.

Крушение произошло около границы Словакии и Чехии. По предварительным данным, на борту самолета находились, в том числе, чешские граждане. Отмечается, что после падения воздушное судно загорелось. Причины катастрофы на данный момент устанавливаются.

23 августа сообщалось, что два человека погибли в авиакатастрофе на севере Франции. Крушение произошло недалеко от аэродрома города Бондю. Жертвами аварии стали пилот-инструктор и его ученик. Пожарная служба сообщила, что самолет загорелся после столкновения с землей.