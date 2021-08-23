Два человека погибли при крушении самолета во Франции

При крушении самолета на севере Франции погибли пилот-инструктор и ученик

В авиакатастрофе на севере Франции погибли два человека. Об этом сообщает газета La voix du nord.

Крушение произошло недалеко от аэродрома города Бондю. Погибли пилот-инструктор и его ученик. Пожарная служба сообщила, что самолет загорелся после столкновения с землей. На месте крушения работают 37 пожарных расчетов.

14 августа при тушении пожаров на юго-востоке Турции разбился самолет-амфибия Бе-200. В катастрофе погибли пятеро российских пилотов и три турецких гражданина. Среди погибших оказался легендарный российский летчик Евгений Кузнецов