Россия
 
Последние новости
Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку под Иркутском
Эпидемиолог предсказал сроки отмены масочного режима в России
Из упавшего под Иркутском самолета достали четырех человек
Черышев получил травму в матче чемпионата Испании
Стали известны подробности катастрофы с L-410 под Иркутском
В Белоруссии установили памятник картошке и насмешили пользователей сети
Стали известны подробности нападения на школьницу в Подмосковье
Условия для встречи Зеленского и Путина посчитали неприемлемыми
В России ответили на угрозы США из-за «Северного потока-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Названа причина падения самолета L-410 под Иркутском

МЧС: основной причиной крушения L-410 под Иркутском считается отказ техники
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В МЧС назвали основную причину крушения самолета L-410 под Иркутском. В ведомстве уточнили, что в качестве приоритетной версии сейчас рассматривается отказ техники. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По предварительным данным, на борту произошел отказ техники, экипаж сообщил об этом диспетчеру, затем выполнил аварийную посадку в тайге», — рассказал собеседник агентства в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы. в администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области уточнили, что четыре человека выжили, один находится в критическом состоянии, а 11 — зажаты в салоне.

Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области вечером в воскресенье, 12 сентября. Он упал около райцентра Казачинск во время повторного захода на посадку. На борту находились 16 человек, в том числе, два члена экипажа.

L-410 — двухмоторный самолет для региональных воздушных линий. Его разработало в конце 1960-х годов чехословацкое предприятие Let.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Предыстория: Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку под Иркутском
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стали известны подробности катастрофы с L-410 под Иркутском
Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку под Иркутском