Названа причина падения самолета L-410 под Иркутском

В МЧС назвали основную причину крушения самолета L-410 под Иркутском. В ведомстве уточнили, что в качестве приоритетной версии сейчас рассматривается отказ техники. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По предварительным данным, на борту произошел отказ техники, экипаж сообщил об этом диспетчеру, затем выполнил аварийную посадку в тайге», — рассказал собеседник агентства в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы. в администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области уточнили, что четыре человека выжили, один находится в критическом состоянии, а 11 — зажаты в салоне.

Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области вечером в воскресенье, 12 сентября. Он упал около райцентра Казачинск во время повторного захода на посадку. На борту находились 16 человек, в том числе, два члена экипажа.

L-410 — двухмоторный самолет для региональных воздушных линий. Его разработало в конце 1960-х годов чехословацкое предприятие Let.