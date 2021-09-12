Стали известны подробности катастрофы с L-410 под Иркутском

Из 16 пассажиров упавшего под Иркутском самолета L-140 выжили четыре, 11 зажаты в салоне

Из 16 человек, которые находились на борту упавшего под Иркутском самолета L-410, выжили четыре, один тяжело ранен, а 11 зажаты в салоне. Их состояние не уточняется, передает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Казачинско-Ленского района Иркутской области.

«Самолет L-410 потерпел крушение, упав с низкой высоты, четыре человека выжили, один — в критическом состоянии, 11 — зажаты в салоне», — заявил собеседник агентства. Как сообщает ТАСС, борт разрушился при жесткой посадке, пассажиры пытались спастись, выпрыгивая из окон.

Самолет не долетел до аэропорта назначения. На поиски потерпевшего катастрофу рейса вылетел спасательный вертолет Ми-8.

Об аварии стало известно ранее, 12 сентября. Самолет упал в четырех километрах от пункта назначения, он следовал из Иркутска в Казачинское. О причинах случившегося пока не сообщается.