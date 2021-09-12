Россия
 
Последние новости
Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку под Иркутском
Эпидемиолог предсказал сроки отмены масочного режима в России
Из упавшего под Иркутском самолета достали четырех человек
Названа причина падения самолета L-410 под Иркутском
Черышев получил травму в матче чемпионата Испании
В Белоруссии установили памятник картошке и насмешили пользователей сети
Стали известны подробности нападения на школьницу в Подмосковье
Условия для встречи Зеленского и Путина посчитали неприемлемыми
В России ответили на угрозы США из-за «Северного потока-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Стали известны подробности катастрофы с L-410 под Иркутском

Из 16 пассажиров упавшего под Иркутском самолета L-140 выжили четыре, 11 зажаты в салоне
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Лысцева Марина / ТАСС

Из 16 человек, которые находились на борту упавшего под Иркутском самолета L-410, выжили четыре, один тяжело ранен, а 11 зажаты в салоне. Их состояние не уточняется, передает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Казачинско-Ленского района Иркутской области.

«Самолет L-410 потерпел крушение, упав с низкой высоты, четыре человека выжили, один — в критическом состоянии, 11 — зажаты в салоне», — заявил собеседник агентства. Как сообщает ТАСС, борт разрушился при жесткой посадке, пассажиры пытались спастись, выпрыгивая из окон.

Самолет не долетел до аэропорта назначения. На поиски потерпевшего катастрофу рейса вылетел спасательный вертолет Ми-8.

Об аварии стало известно ранее, 12 сентября. Самолет упал в четырех километрах от пункта назначения, он следовал из Иркутска в Казачинское. О причинах случившегося пока не сообщается.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку под Иркутском
Российский вертолет экстренно приземлился на реку
Два человека погибли при падении самолета в Чехии