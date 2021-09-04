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Два человека погибли при падении самолета в Чехии

ТАСС: в Чехии разбился легкомоторный спортивный самолет, двое погибли
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Фото: Kevin Sawford / Globallookpress.com

Близ Праги 4 сентября разбился легкомоторный спортивный самолет, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя полиции Чехии.

По данным правоохранителей, падение самолета произошло около 15:00 по московскому времени в районе города Кладно, что в 30 километрах от столицы страны.

Сообщается, что погибли два человека. Другие подробности пока неизвестны, полиция расследует причины.

23 августа частный самолет-амфибия упал в Москву-реку недалеко от подмосковной Коломны. Обошлось без пострадавших. Самолет перевернулся во время посадки на воду.

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