На Аляске разбился экскурсионный самолет с шестью людьми

Шесть человек, находившихся на борту экскурсионного самолета, погибли при крушении, сообщает РИА Новости.

О том, что самолет разбился, сообщалось в четверг, 5 июля, в 11:20 (22:20 мск). Позднее выяснилось, что в результате крушения самолет затонул в районе национального заповедника «Туманные фьорды» в 12 километрах от города Кетчикан.

Как сообщили спасатели-водолазы, никто из людей в самолете, пять пассажиров и пилот, не выжил. Все туристы прибыли в Кетчикан на круизном судне Nieuw Amsterdam.

5 августа в департаменте Савойя во Франции разбился туристический легкомоторный самолет. Инцидент произошел в гористой местности около города Сен-Коломбан-де-Виллар. В результате крушения три человека погибли. Один из пассажиров успел выпрыгнуть из падающей машины, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.