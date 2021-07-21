В Сомали разбился пассажирский самолет

На юге Сомали потерпел крушение пассажирский самолет. Об этом сообщил местный новостной портал Goobjoog News.

Воздушное судно вылетело из столицы Кении Найроби и разбилось при посадке в аэропорту Эль-Вак в районе Гедо. По информации издания, на борту находились 45 пассажиров. По предварительным данным, никто из них не погиб. Информация о причинах крушения выясняется. Другие данные пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что американские военные нанесли авиаудары по боевикам террористической группировки «Аш-Шабаб» в Сомали. Террористы атаковали служащих элитных военных сил Сомали, которых обучали американские военные. Это первые удары по боевикам, связанным с террористическим движением «Аль-Каида» (запрещено в России), с момента вступления в должность президента США Джо Байдена.