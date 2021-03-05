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Опубликовано видео с места взрыва с 20 жертвами в Сомали

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Mash

В столице Сомали Могадишо произошел взрыв. Его жертвами стали по меньшей мере 20 человек, сообщает Somali Guardian в Twitter. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным издания, у популярного ресторана Lul Yamani взорвалась машина. Отмечается, что заведение популярно среди местных официальных лиц.

Здание, находящееся рядом с местом взрыва, обрушилось. Ни одна из действующих в стране террористических группировок пока не взяла ответственность за трагедию.

Ранее в сети появилось видео мощного взрыва в Техасе. Как сообщал телеканал Fox News, в городе Кэмерон поезд, перевозивший нефть, столкнулся с фурой. В результате аварии поезд взорвался. При этом водители обоих видов транспорта выжили и сумели избежать серьезных травм.

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