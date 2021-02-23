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Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе

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В округе Майлам, штат Техас, произошел мощный взрыв. Видео было опубликовано в Telegram-канале Life Shot.

Как сообщает телеканал Fox News, в городе Кэмерон поезд, перевозивший нефть, столкнулся с фурой. В результате аварии поезд взорвался. При этом водители обоих видов транспорта выжили и сумели избежать серьезных травм. Информация о других пострадавших не приводится.

В настоящее время местные полицейские занимаются эвакуацией жителей находящихся рядом с местом происшествия домов. Они просят людей избегать шоссе, где случилась авария.

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