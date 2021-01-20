В центре Мадрида прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел в здании в центре Мадрида. Об этом сообщает El Pais.

В результате инцидента на улице Толедо были разрушены крыша здания и по меньшей мере три этажа. О жертвах пока информации не поступало. На месте работают экстренные службы.

Как уточняет El Pais, взрыв произошел в здании, находящемся рядом с домом престарелых. Утверждается, что ни один из подопечных и сотрудников учреждения не пострадал.

В пресс-службе Национальной полиции Испании сообщили, что причиной происшествия могла стать утечка газа.