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В центре Мадрида прогремел взрыв

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Фото: @leireariz

Мощный взрыв прогремел в здании в центре Мадрида. Об этом сообщает El Pais.

В результате инцидента на улице Толедо были разрушены крыша здания и по меньшей мере три этажа. О жертвах пока информации не поступало. На месте работают экстренные службы.

Как уточняет El Pais, взрыв произошел в здании, находящемся рядом с домом престарелых. Утверждается, что ни один из подопечных и сотрудников учреждения не пострадал.

В пресс-службе Национальной полиции Испании сообщили, что причиной происшествия могла стать утечка газа.

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