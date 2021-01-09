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Самый мощный за 80 лет снегопад парализовал Мадрид

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@rian_ru / Telegram

Мощный снегопад, который начался в пятницу, 8 января, в столице Испании Мадриде парализовал работу международного аэропорта Барахас. Об этом сообщило в Twitter Государственное управление аэропортов (AENA).

В Мадриде из-за самого сильного снегопада за последние 80 лет объявлен красный уровень тревоги. В связи с этим работа аэропорта была остановлена до улучшения видимости. Кроме того, в стране затруднено движение по сотням дорог, некоторые трассы перекрыты, а также частично приостановлено железнодорожное сообщение.

На данный момент в столице не работают автобусы, практически нет автомобильного движения. Власти просят местных жителей не выходить из домов, однако прямо на дорогах мадридцы играют в снежки, ездят на лыжах и сооружают снеговиков. В метеоагентстве Испании отметили, что данная погодная ситуация является исторической.

В декабре происходящее на популярном курорте России при мощном снегопаде показали на видео. На размещенных в сети кадрах видно, что улицы Анапы, здания и деревья занесены плотным слоем снега.

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