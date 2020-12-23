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Россиян предупредили о сильных снегопадах

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о сильных снегопадах в центре европейской части России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, снегопады ожидаются с четверга, 24 декабря, до субботы, 26 декабря. Высота снежного покрова увеличится до 12-15 сантиметров.

«Западный антициклон оттесняет циклон и занимает его место в центре Европейской России. Днем в Москве [температура воздуха] будет от нуля до минус двух [градусов], но прогнозируется сильный снег, метель, местами гололедица», — сказал метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал раннюю весну в 2021 году. Они придет на несколько недель раньше и начнется в марте.

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