Происходящее на популярном курорте России при мощном снегопаде показали на видео

В сети появились видео мощного снегопада в Анапе. Происходящее на популярном российском курорте показали очевидцы, на опубликованные в соцсетях записи обратил внимание закрытый Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.

На размещенных в сети кадрах видно, что улицы города, здания и деревья занесены плотным слоем снега. Осадки при этом не прекращаются. «Анапчане, запасайтесь! Оставьте, это на Новый год», — указано в подписи к посту.

Подписчики сообщества отреагировали на публикацию в комментариях. «Красиво. Но ненадолго. Но сказочно», «Да, без снежка — какая зимушка? Столько радости!», «Да это снег для Урала был, доставку перепутали!», «Дети не знают, как снеговик делается! Зато взрослые радуются! Как дети», «Красотища, слов нет!», «Как красиво замело Анапу. По-зимнему», «Дождалась Кубань снега!» — писали они.

Города Кубани накрыли мощные снегопады, достаточно редкие для этого региона. Согласно данным синоптиков, непогода в Краснодарском крае продлится до 22 декабря — сотрудники МЧС России предупредили местных жителей об ухудшении погодных условий, возможном налипании снега на провода и деревья, а также снежных заносах и ухудшении видимости на дорогах.