Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео

В Краснодарском крае прошел первый в сезоне мощный снегопад. Последствия произошедшего попали на видео, записи опубликовал Telegram-канал krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.

На кадрах запечатлена метель, также видно, что улицы, дома и деревья в одном из местных городов покрыты плотным слоем осадков.

Как уточняет канал, первый снег в среду, 18 ноября, выпал сразу в нескольких районах края — из-за погодных условий было затруднено движение на дорогах Тихорецкого, Кавказского, Новокубанского, Гулькевичкого и Успенского районов. Предполагается, что аналогичные метеоусловия сохранятся в течение ближайших двух дней.

2 ноября первый мощный снегопад в сезоне выпал в горах Сочи. К раннему утру высоту 2320 метров на территории курорта Роза Хутор буквально завалило снегом, а температура там опустилась до шести градусов ниже нуля.