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При взрыве в Мадриде погибли люди

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Фото: Emergencias Madrid / AP

При взрыве в жилом здании в Мадриде погибли по меньшей мере три человека, еще несколько числятся пропавшими. Об этом сообщил со ссылкой на местную полицию Twitter-аккаунт издания La Vanguardia.

Cообщается, что в здании, принадлежащем местной епархии, жили священники, как минимум один из них находится под завалами. Как минимум двоих человек госпитализировали с тяжелыми повреждениями. Предварительной причиной взрыва называют утечку газа, известно также о том, что внутри здания после взрыва продолжается пожар.

О катастрофе в испанской столице стало известно ранее 20 января. Мощный взрыв уничтожил как минимум три этажа дома. На месте работают экстренные службы.

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