Взрыв оставил огромную воронку возле «ковидного» госпиталя в Италии

В итальянском Неаполе возле «ковидного» госпиталя прогремел взрыв, который оставил огромную воронку на автомобильной парковке. Видео последствий ЧП опубликовал телеканал «360» в своем Telegram-канале.

Площадь провала по разным данным составила от пятисот до двух тысяч квадратных метров. Как пишет портал The Local, в воронку провалились несколько автомобилей, но никто не пострадал. Госпиталь остался без воды и электричества, его эвакуировали.

Причины взрыва пока неизвестны, однако, вероятно, взрыв произошел не на улице, а под землей, где проходят газовые и кислородные трубы.