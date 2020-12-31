Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Риге

Мощный взрыв прогремел в одном из жилых домов Риги. Об этом сообщила Государственная пожарно-спасательная служба Латвии в своем Twitter.

Звонок о происшествии был получен спасателями в 01:22 по местному времени (02:22 по московскому). По предварительной информации, взрыв произошел трехэтажном в жилом доме, из-за взрыва здание частично обрушилось. Повреждены второй и третий этажи, а также крыша.

По словам одного из очевидцев, взрыв был очень мощный и громкий. «Многие не могли дозвониться до 112, звонки просто не уходили», — рассказал он. На данный момент известно об одном пострадавшем, пять человек были эвакуированы. По данным Службы неотложной медицинской помощи, пострадали четверо, у двоих из них серьезные травмы. На месте работают спасательные службы.