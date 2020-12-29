Появились новые кадры с места взрыва фургона в американском Нэшвилле

Полиция Нэшвилла показала новые кадры с места взрыва фургона. Видео появилось в Twitter-аккаунте полиции города.

На кадрах видно, как по улице в центре города прогуливается мужчина (предположительно, полицейский). Через пару секунд вдали раздается взрыв, волной едва не сносит саму камеру. Полиция также опубликовала видео с нагрудной камеры одного из полицейских, работавшего на месте преступления.

Взрыв в центре Нэшвилла прогремел 25 декабря в 06:30 утра (15:30 по Москве). На месте ЧП обнаружили человеческие останки. До взрыва из фургона доносились предупреждения о взрыве и необходимости эвакуации находящихся поблизости людей. ФБР утверждает, что главный подозреваемый — 63-летний Энтони Уорнер, погибший при детонации бомбы. Предполагают, что он действовал в одиночку. По информации СМИ, преступника заподозрили в «5G-паранойе».