Во взрыве фургона в американском Нэшвилле заподозрили террориста-смертника

В организации взрыва фургона в американском городе Нэшвилл, штат Теннеси, заподозрили террориста-смертника. Об этом сообщает CNN со ссылкой на близкие к следствию источники.

Телекомпания отмечает, что, по всей вероятности, террорист погиб в результате взрыва. Это подтверждает и тот факт, что на месте происшествия были найдены фрагменты человеческих останков.

Ранее полиция Нэшвилла сообщила в Twitter, что в пятницу, 25 декабря, в 06:30 утра (15:30 по Москве) в центре города взорвался фургон. Мэр города Джон Купер заявил, что взрыв был умышленный. В результате него пострадали три человека, все они были госпитализированы.