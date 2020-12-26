На месте взрыва фургона в американском городе обнаружили человеческие останки

На месте взрыва фургона в американском городе Нэшвилл, столице штата Теннесси, обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

По сведениям полиции, незадолго до инцидента из фургона доносились предупреждения о взрыве и необходимости эвакуации находящихся поблизости людей.

Как сообщает ТАСС, мэр города Джон Купер заявил, что произошел взрыв бомбы. «Первоначальные сведения указывают на то, что это был умышленный взрыв бомбы в нашем городе», — отметил он. По его словам, произошедшее направлено на то, чтобы «вызвать страх и ужас в это время надежды».

После взрыва были госпитализированы три человека, сейчас их состояние стабильно. Мэр объявил о введении на несколько дней комендантского часа в граничащем с местом происшествия районе.

Полиция города разместила в Twitter фото еще целого фургона, который впоследствии взорвался. Правоохранители выяснили, что он прибыл на 2-ю Авеню в 1:22 ночи. Тех, кто мог видеть автомобиль или знает какую-либо информацию о нем, попросили сообщить об этом по указанному номеру.

Ранее полиция Нэшвилла сообщила в Twitter, что в пятницу, 25 декабря, в 06:30 утра (15:30 по Москве) в центре города взорвался фургон. Пострадали три человека, они доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает. Как отметили правоохранители, инцидент произошел в результате преднамеренных действий. ФБР и полиция города расследуют произошедшее.

Действующий американский лидер Дональд Трамп и избранный президент США Джозеф Байден проинформированы о взрыве.

25 декабря власти штата Калифорния арестовали двоих американцев, обстрелявших из автомата стриптиз-клуб в городе Анахайм. Конфликт произошел из-за требования носить медицинские маски при посещении заведения.