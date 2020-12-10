В США мужчина пришел в штаб демократов, пригрозил взрывом и устроил пожар

В США арестовали мужчину, который угрожал взорвать штаб Демократической партии в городе Спокан (штат Вашингтон). Об этом сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошел 9 декабря. Мужчина с рюкзаком, из которого торчали провода, зашел в здание, где расположен офис демократов, и заявил, что у него бомба. Прибывшая на место полиция окружила дом, из него вывели всех людей. Подозреваемого задержали, когда он выходил из штаба, рюкзака при нем уже не было.

Сообщается, что в то же время в офисе демократов заметили дым. В помещение направили саперов, которые выяснили, что никакой бомбы у мужчины на самом деле не было, однако он успел устроить небольшой пожар. В результате инцидента никто не пострадал.

Личность подозреваемого пока не установлена. Какие обвинения ему будут предъявлены, тоже неизвестно.

Демократы штата Вашингтон после произошедшего призвали всех избранных официальных лиц присоединиться к осуждению произошедшего. Инцидент они назвали «явно политически мотивированным актом насилия».

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. В ходе них американцы выбирали президента и вице-президента, членов палаты представителей и сената, а также губернаторов и других чиновников.