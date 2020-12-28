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Названо имя подозреваемого в организации взрыва фургона в американском городе

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Фото: HARRISON MCCLARY / Reuters

Полиция американского Нэшвилл в штате Теннесси назвала имя подозреваемого в организации взрыва фургона, который произошел в пятницу, 25 декабря. Об этом сообщают Associated Press и ТАСС.

По словам окружного прокурора Дональда Кокрана, ДНК-тест обнаруженных на месте взрыва останков показал, что они принадлежат местному жителю Энтони Куинну Уорнеру. Он был на месте взрыва и погиб. При этом в полиции пришли к выводу, что никто другой к произошедшему причастен не был.

25 декабря в 06:30 утра (15:30 по Москве) в центре Нэшвилла взорвался фургон. На месте произошедшего обнаружили человеческие останки. По сведениям полиции, незадолго до происшествия из фургона доносились предупреждения о взрыве и необходимости эвакуации находящихся поблизости людей.

Телеканал CNN сообщал, что в организации взрыва заподозрили террориста-смертника. Мэр города Джон Купер заявил, что взрыв был умышленный. В результате пострадали три человека, все они были госпитализированы.

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