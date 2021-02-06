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В центре Бордо прогремел взрыв

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Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В одном из жилых домов французского города Бордо прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной аварии стала утечка газа. Об этом сообщает газета Sud Ouest.

Инцидент произошел утром 6 февраля в здании на улице Бори. Горожане рассказали, что взрыв оказался настолько сильным, что был слышен в 300 метрах от места аварии, а у некоторых магазинов выбило витрины.

Вскоре на место происшествия приехали пожарные. Один из местных жителей получил серьезные ранения. Его отправили в местную больницу. Двое собственников остаются пропавшими. Их разыскивают вместе с собаками. По данным издания France Bleu, 11 человек получили незначительные травмы.

На данный момент район оцеплен полицией, а спасатели продолжают поисковые работы. На улице также существует угроза обрушения соседних зданий. Точная причина взрыва неизвестна.

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