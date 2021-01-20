Верховный суд США эвакуировали из-за угрозы взрыва

Верховный суд США эвакуировали из-за потенциальной угрозы взрыва. Об этом сообщает журналист телеканала NBC Марк Сегрейвс в Twitter.

Инцидент произошел за два часа до инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Позднее журналист сообщил, что угроза не подтвердилась.

В США опасаются погромов из-за штурма Капитолия, который произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства Дональда Трампа. Для охраны столицы на время торжеств было направлено 25 тысяч бойцов Нацгвардии. По итогам проверки ФБР 12 служащих были отстранены от участия в инаугурации Джо Байдена, в том числе за связи с экстремистами.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Этому предшествовали беспорядки и штурм Капитолия сторонниками действующего президента-республиканца Дональда Трампа, в ходе которых погибли пять человек. Инаугурация Байдена пройдет в среду, 20 января.