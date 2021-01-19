Нацгвардейцев отстранили от инаугурации Байдена за связи с экстремистами

В США 12 служащих нацгвардии были отстранены от участия в инаугурации Джо Байдена. Об этом заявил генерал Дэниел Хокансон на брифинге для прессы в Пентагоне, передает РИА Новости.

В том числе двое из них были отстранены за связи с экстремистами. При этом Хокансон заявил, что его не беспокоит большая часть организации, поскольку из 25 тысяч человек под подозрение попали лишь 12, некоторых из них просто проверяют.

Он подчеркнул, что, вероятно, некоторые из них не имеют отношения к чему-либо предосудительному. Однако в службе хотят убедиться в этом.

По словам Хокансона, двое национальных гвардейцев, которых отозвали из-за связей с экстремистскими группировками, позволяли себе неуместные комментарии, но не раскрыл деталей.

Ранее ФБР решила проверить всех 25 тысяч бойцов Нацгвардии, которые будут охранять Вашингтон во время инаугурации Байдена. Проверка обусловлена опасениями властей, что некоторые из тех, кому поручено защищать американскую столицу в течение ближайших нескольких дней перед торжествами, могут сами представлять угрозу для будущего президента и других высокопоставленных участников мероприятия.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Этому предшествовали беспорядки и штурм Капитолия сторонниками действующего президента-республиканца Дональда Трампа, в ходе которых погибли пять человек. Инаугурация Байдена назначена на 20 января.