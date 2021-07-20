Французский истребитель разбился в Мали

Французский истребитель Mirage 2000D разбился на севере Мали. Об этом сообщает местное издание Ouest France.

Экипаж самолета успел катапультироваться. Один из членов экипажа получил легкие ранения, ему оказали медицинскую помощь. Отмечается, что служащие военно-воздушных сил Франции выполняли плановую операцию над африканской территорией. На данный момент они находятся на базе в Гао.

По предварительной информации, причиной крушения стала техническая поломка. Военные силы Франции проведут расследование для выяснения обстоятельств происшествия.

В январе 2019 года французский истребитель Mirage 2000D потерпел крушение на востоке Франции. По информации министерства обороны, он совершал учебный полет на низкой высоте в районе горного массива. Связь с самолетом пропала , когда Mirage пролетал над горами Юра.