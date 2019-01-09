Во Франции рухнул истребитель

Истребитель Mirage 2000D военно-воздушных сил Франции разбился на востоке страны. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 9 января, со ссылкой на телеканал France 3.

Обломки самолета, а также парашют были найдены на месте крушения. О судьбе двух находившихся на борту человек пока ничего не известно, спасательные работы продолжаются.

Связь с самолетом пропала ранее 9 января, когда судно пролетало над горами Юра. Истребитель вылетел с авиабазы Нанси-Оше в первой половине дня.

В Минобороны страны подтвердили потерю связи с самолетом, передает агентство. По информации ведомства, он совершал учебный полет на низкой высоте в районе горного массива.

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