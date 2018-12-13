Американский истребитель упал в океан

Самолет военно-воздушных сил США упал в воду около острова Оаху. Об этом сообщает ABC.

Как сообщается, истребитель Hawker Hunter потерпел крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Гонолулу. 47-летний пилот успел катапультироваться. На данный момент его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Был ли кто-то еще на борту, пока неизвестно. Причины катастрофы расследуются.

Полет проходил в рамках военных учений «Страж Алоха» (Sentry Aloha), в которых приняли участие около 800 человек и 30 самолетов из девяти штатов. На данный момент учения приостановлены.

В декабре легкий самолет упал на территорию школы для детей, больных аутизмом, во Флориде и взорвался. В результате происшествия пилот и пассажир погибли, а также пострадал один из педагогов школы.

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