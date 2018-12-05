Самолет упал на школу для детей-аутистов, взорвался и попал на видео

Легкий самолет Cessna упал на территорию школы для детей, больных аутизмом, во Флориде и взорвался, пилот и пассажир погибли. Видео инцидента опубликовало 4 декабря издание The Huffington Post.

По его данным, пилот Эладио Маркес сообщил об экстренной ситуации сразу после взлета — загорелся двигатель. Машина упала и на скорости врезалась в здание, где в этот момент проходили занятия центра для детей, страдающих аутизмом.

Кроме пилота и пассажира, в инциденте пострадал один из педагогов школы: он получил незначительные травмы, когда помогал ученикам эвакуироваться.

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