Самолет упал на жилой дом в Мексике

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Самолет Cessna упал на жилой дом в мексиканском городе Кульякан, столице штата Синалоа. Произошедшее засняли на видео, его публикует La Razón.

Инцидент произошел днем 3 декабря. Как передает La Verdad со ссылкой на очевидцев, самолет во время полета постепенно терял высоту, пока не влетел в жилой дом. Причина, по которой произошло крушение, выясняется.

В результате случившегося четыре человека погибли, еще двое получили травмы. Отмечается, что жертвами стали находившиеся на борту, пострадавшие — женщина и несовершеннолетний, находившиеся в доме в момент ЧП. Им оказали помощь.

30 ноября в бразильском Сан-Паулу легкомоторный самолет Cessna 210N упал на двухэтажный жилой дом. В результате происшествия погибли два человека, еще 12 пострадали.

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