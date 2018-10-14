В Германии самолет врезался в толпу

Легкомоторный самолет Cessna врезался в группу людей в федеральной земле Гессен (Германия). Об этом сообщает местное издание Osthessen News.

— Breaking Aviation News (@breakingavnews) 14 октября 2018, 15:37

В результате ЧП погибли три человека — две женщины и ребенок. Восемь человек получили ранения, летчик не пострадал.

По информации СМИ, пилот не сумел посадить самолет на полосу, решил пойти на второй круг, однако не смог набрать высоту. Самолет пробил ограду и врезался в людей.

14 августа Житель американского города Пейсон (штат Юта) влетел на легкомоторном самолете Cessna 525 в собственный дом, где в этот момент находились его жена и ребенок. Пилот погиб. Его родственники не пострадали, несмотря на то, что дом получил серьезные повреждения из-за возникшего пожара.

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