В Бразилии самолет упал на жилые дома

В городе Сан-Паулу на севере Бразилии легкомоторный самолет Cessna 210N упал на двухэтажный жилой дом. В результате происшествия погибли два человека, еще 12 пострадали, сообщается в Twitter местной пожарной службы.

При пожаре, возникшем после авиакатастрофы, пострадали два автомобиля, находившиеся рядом с жилым зданием. Причины происшествия пока неизвестны.

Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта Кампу-ди-Марти.

Ранее в феврале 2017 года сообщалось, что самолет Cessna 310, на борту которого находились двое супругов и трое подростков, упал на жилые дома несколько минут после вылета из аэропорта Риверсайда в Сан-Хосе. В результате авиакатастрофы погибли четверо пассажиров самолета, одна девушка-подросток выжила: при ударе о землю ее выбросило из самолета.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!