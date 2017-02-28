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В Калифорнии самолет упал на жилые дома

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Четыре человека погибли, еще двое ранены в результате падения небольшого самолета на жилые дома в городе Риверсайд, Калифорния, США. Об этом сообщает в понедельник, 27 февраля, Associated Press.

Самолет Cessna 310, на борту которого находились двое супругов и трое подростков, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Риверсайда в Сан-Хосе. В результате авиакатастрофы погибли четверо пассажиров самолета, одна девушка-подросток выжила: при ударе о землю ее выбросило из самолета. Пострадавшую доставили в местную больницу.

В результате падения самолета загорелись два жилых дома, еще несколько соседних строений получили повреждения. В одном из горящих зданий пожарные нашли пострадавшего без сознания, он был госпитализирован.

В настоящее время число жертв уточняется, спасатели разбирают обломки самолета и домов. По свидетельствам очевидцев, пожар на месте крушения самолета продолжается, при этом винт самолета лежит на крыше одного из зданий.

Национальный совет по безопасности на транспорте устанавливает обстоятельства случившегося.

Это вторая авиакатастрофа за двое суток в США. Утром 26 февраля легкомоторный самолет Navion F потерпел крушение в штате Нью-Йорк, упав на деревья. На его борту находились три человека, двое погибли, одному удалось выжить, он госпитализирован.

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