Появились кадры с места падения легкого самолета в Калифорнии

В сети появилось видео последствий падения легкомоторного самолета на жилые дома в Калифорнии, оно опубликовано ресурсом LiveLeak.

Cessna 310, на борту которого находились три взрослых и два подростка, разбился 27 февраля через несколько минут после вылета из аэропорта Риверсайда в Сан-Хосе.

По уточненным данным, в результате авиакатастрофы погибли трое пассажиров самолета, выжила девушка подросток — при ударе о землю ее выбросило из самолета — и взрослая женщина, которую нашли внутри разрушенного ударом дома. Пострадавших доставили в местную больницу, они в критическом состоянии.