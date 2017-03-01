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Появились кадры с места падения легкого самолета в Калифорнии

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В сети появилось видео последствий падения легкомоторного самолета на жилые дома в Калифорнии, оно опубликовано ресурсом LiveLeak.

Cessna 310, на борту которого находились три взрослых и два подростка, разбился 27 февраля через несколько минут после вылета из аэропорта Риверсайда в Сан-Хосе.

По уточненным данным, в результате авиакатастрофы погибли трое пассажиров самолета, выжила девушка подросток — при ударе о землю ее выбросило из самолета — и взрослая женщина, которую нашли внутри разрушенного ударом дома. Пострадавших доставили в местную больницу, они в критическом состоянии.

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