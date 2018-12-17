Появились первые фотографии разбившегося на Украине Су-27

Авиационное издание Scramble Magazine опубликовало первые фотографии разбившегося на Украине истребителя Су-27 1987 года выпуска. Запись появилась на странице издания в Facebook.

На снимках виден обгоревший самолет, лежащий на заснеженном поле. Позади него тянется черный след. Фонарь кабины пилота открыт.

«Причина крушения (...) до сих пор неизвестна. Вероятно, пилот не знал о фактической высоте своего самолета. Сам Фланкер [кодовое обозначение по кодификации НАТО] не полностью разрушен, и он явно скользил по земле горизонтально», — отмечает Scramble Magazine.

Фото: Scramble magazine / Facebook

15 декабря Су-27 разбился в Житомирской области Украины. Истребитель выполнял плановый полет и упал при заходе на посадку. Пилот Александр Фоменко, 1975 года рождения, погиб. Всего Су-27 провел в воздухе перед крушением 30 минут.

Позднее выяснилось, что разбившийся Су-27 — один из самых новых машин этой модели в Вооруженных силах Украины. За все время эксплуатации этот истребитель налетал 479 часов и совершил 824 посадки. Последний ремонт, который не был капитальным, машина прошла в 2016 году.

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