Разбившийся 30-летний Су-27 оказался одним из новейших на Украине

Истребитель Су-27, разбившийся на Украине, оказался одной из самых новых машин этой модели в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщили каналу NewsOne в пресс-центре командования воздушных сил страны.

«Су-27 с бортовым номером "55", потерпевший авиационную катастрофу в Житомирской области, был 1987 года выпуска, и является одним из самых новых летательных аппаратов этого типа, на вооружении Воздушных Сил ВС Украины», — говорится в сообщении.

За все время эксплуатации этот истребитель налетал 479 часов и совершил 824 посадки. Последний ремонт, который не был капитальным, машина прошла в 2016 году.

Как утверждают в ВСУ, «самолет поступил на вооружение и начал выполнять задачи почти одновременно с погибшим пилотом». На сайте Минобороны Украины указано, что за штурвалом в момент крушения находился начальник воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования «Центр», летчик первого класса. Он служил в ВСУ с 1992 года.

Всего указанный Су-27 провел в воздухе перед крушением 30 минут. Пилот выполнял упражнения в рамках обычного курса боевой подготовки на пилотаж в сложных погодных условиях и был готов к этой задаче, подчеркнули в командовании воздушных сил.

Всепогодный истребитель четвертого поколения Су-27 разбился в Житомирской области Украины в субботу, 15 декабря. Катастрофа произошла при заходе на посадку. Ведется расследование причин крушения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!