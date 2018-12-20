Упавшие с неба детали российского истребителя сняли на видео

В городе Ейске Краснодарского края на территорию бывшего молочного завода и соседнего Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) упали топливные баки самолета, предположительно, МиГ-29. Видеозапись произошедшего опубликовали «Приазовские степи» на своем YouTube-канале в четверг, 20 декабря.

На кадрах видны разбросанные по земле детали воздушного судна.

Материалы по теме Смерть с небес Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый

Инцидент произошел около 10:15 по местному времени. По словам очевидца, сначала был слышен сильный гул, затем с неба упали несколько предметов продолговатой формы и появился запах керосина. «Буквально через пять минут прибыла служба спасения, следом скорая, полиция. Но это не главное — главное, что никто не пострадал», — рассказал местный житель Юрий Волощук.

По предварительным данным, в результате инцидента разлилось около тонны керосина. На месте работают экологи и сотрудники Роспотребнадзора. Устанавливаются причины произошедшего.

В ноябре 2017 года в ходе тренировочного полета на одном из американских истребителей пятого поколения F-35A авиабазы Кадена (Япония) отвалился элемент фюзеляжа размером 30 на 60 сантиметров. Пропажа обнаружилась после приземления истребителя.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!