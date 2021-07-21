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США нанесли авиаудары по террористам в Сомали

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Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Daniel Hernandez / Reuters

Американские военные нанесли авиаудары по боевикам террористической группировки «Аш-Шабаб» в Сомали. Об этом сообщила представитель Пентагона Синди Кинг, передает The New York Times.

«По первоначальной оценке командования, в результате этого авиаудара ни один мирный житель не пострадал и не был убит», — отметила Кинг. По ее словам, террористы атаковали служащих элитных военных сил Сомали, которых обучали американские военные.

Это первые удары по боевикам, связанным с террористическим движением «Аль-Каида» (запрещено в России), с момента вступления в должность президента США Джо Байдена. До этого американские военные нанесли удары по террористам в окрестностях города Джамаме на юге Сомали накануне инаугурации лидера государства.

Бывший президент США Дональд Трамп распорядился вывести подразделения армии США из Сомали. Вывод войск завершился 18 января 2021-го. При этом Африканское командование Вооруженных сил США сохранило за собой возможность наносить авиаудары по целям на территории страны.

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