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Появилось видео с разбившимся в Амурской области самолетом

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В Сети появилось видео с разбившимся в Амурской области легкомоторным самолетом Cessna. Кадры в своем Telegram-канале публикует «360».

По предварительной версии, воздушному судну пришлось совершить жесткую посадку прямо на федеральной трассе «Амур» из-за плохой погоды.

На борту находился только один пилот, и он не пострадал.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее в июле стало известно, что легкомоторный самолет Р-2002 потерпел крушение в пригороде Хабаровска. При падении воздушного судна один человек погиб и еще один пострадал.

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