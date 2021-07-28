Появилось видео с разбившимся в Амурской области самолетом

В Сети появилось видео с разбившимся в Амурской области легкомоторным самолетом Cessna. Кадры в своем Telegram-канале публикует «360».
По предварительной версии, воздушному судну пришлось совершить жесткую посадку прямо на федеральной трассе «Амур» из-за плохой погоды.
На борту находился только один пилот, и он не пострадал.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.
Ранее в июле стало известно, что легкомоторный самолет Р-2002 потерпел крушение в пригороде Хабаровска. При падении воздушного судна один человек погиб и еще один пострадал.