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Появились подробности спасения пассажиров Ан-28 после экстренной посадки

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Появились подробности спасения пассажиров Ан-28 после экстренной посадки под Томском

Появились первые подробности спасения пассажиров с самолета Ан-28, который совершил экстренную посадку в Томской области. На данный момент людей эвакуируют на вертолетах в Томск. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

Отмечается, что самолет удалось посадить на открытой площадке. По предварительным данным, экипаж воздушного судна принял решение об экстренной посадке в связи с отказавшим двигателем.

Ранее сообщалось, что все пассажиры и члены экипажа совершившего жесткую посадку Ан-28 выжили. На борту находились 19 человек, в том числе два ребенка. Место жесткой посадки самолета обнаружено в 14:36. Рядом с бортом находились пассажиры и экипаж.

Самолет Ан-28 вылетел из города Кедрового в Томск. Рейс был задержан на десять часов из-за плохих метеоусловий. Первый замдиректора авиакомпании «Сила» Александр Гениевский заявил, что воздушное судно было исправно.

16 июля, пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области. После того, как борт перестал выходить на связь, было зафиксировано срабатывание аварийного маяка.

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