Останки жертв крушения Ан-26 на Камчатке доставят в Москву

Останки жертв крушения Ан-26 на Камчатке доставят на ДНК-экспертизу в Москву. Об этом со ссылкой на представителей экстренной службы пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

270 фрагментов тел погибших самолетом направлены в Российский центр судебно-медицинской экспертизы.

По словам собеседника агентства, за прошедшие сутки сотрудники МЧС нашли на месте крушения еще три фрагмента тел погибших. Таким образом, всего с начала поисковых работ были найдены 251 фрагмент и 22 тела. К работам в зоне ЧС в настоящее время подключены 22 специалиста и пять единиц спецтехники.

Авиакатастрофа произошла 6 июля. Воздушное судно, летевшее из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, перестало выходить на связь с диспетчером.

Позже стало известно, что Ан-26 с 22 пассажирами и 6 членами экипажа на борту разбился о скалу. Все, находившиеся на борту, погибли. Его обломки были найдены почти в четырех километрах от аэропорта. Приоритетной версией крушения считается ошибка экипажа.