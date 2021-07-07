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Подтверждена гибель всех пассажиров и экипажа рухнувшего на Камчатке Ан-26

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Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Никто не выжил при крушении самолета Ан-26 на Камчатке. Гибель всех пассажиров и экипажа рухнувшего воздушного судна подтвердили в Министерстве транспорта России, передает ТАСС.

«На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Выживших нет», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что разбившийся на Камчатке самолет Ан-26 прошел технический осмотр за неделю до катастрофы. Заместитель генерального директора по организации летной работы «Камчатского авиапредприятия» Сергей Горб опроверг данные о том, что в августе судно планировали списать.

Экипаж самолета Ан-26 перестал выходить на связь во вторник, 6 июля, утром. Он выполнял рейс Петропавловск-КамчатскийПалана, на борту находились 28 человек, включая 6 членов экипажа. Обломки воздушного судна нашли в 3,8 километра от аэропорта. Следствие рассматривает три версии крушения: неблагоприятную погоду, техническую неисправность самолета и ошибку пилотирования.

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