Путин выразил соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Камчатке

Президент России Владимир Путин направил губернатору Камчатского края Владимиру Солодову телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«С прискорбием узнал о катастрофе самолета Ан-26 вблизи города Петропавловск-Камчатский», — говорится в сообщении российского лидера.

Путин поросил главу региона передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших.

Ранее в среду стало известно об обнаружении на месте крушения самолета тел 19 человек.

Утром 6 июля экипаж Ан-26, выполняющий рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, перестал выходить на связь. На борту воздушного судна находились 6 членов экипажа и 22 пассажира. Днем спасатели обнаружили обломки воздушного на сопке Пятибратка близ аэропорта. В 2012 году там же потерпел крушение самолет Ан-28, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. На борту воздушного судна находились 14 человек, из них четверо выжили.