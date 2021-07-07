Россия
 
Последние новости
Кремль отреагировал на сообщения о заходе британских кораблей в «воды Украины»
Трамп рассказал о хороших делах Гитлера
Доходы богатейших российских чиновников выросли в пандемию
Российские истребители проследили за американским «Боингом» над Черным морем
Авиакомпания «Победа» вернула пассажирам все долги
Жену Владимира Меньшова перевели в реанимацию после его смерти
Украина и США на учениях Sea Breeze «повоевали» с местным населением
Магазины одежды решили покинуть улицы Москвы
Появилось видео задержания ФСБ участников террористических ячеек
Газманов решил завершить музыкальную карьеру
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин выразил соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Камчатке

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил губернатору Камчатского края Владимиру Солодову телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«С прискорбием узнал о катастрофе самолета Ан-26 вблизи города Петропавловск-Камчатский», — говорится в сообщении российского лидера.

Путин поросил главу региона передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших.

Ранее в среду стало известно об обнаружении на месте крушения самолета тел 19 человек.

Утром 6 июля экипаж Ан-26, выполняющий рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, перестал выходить на связь. На борту воздушного судна находились 6 членов экипажа и 22 пассажира. Днем спасатели обнаружили обломки воздушного на сопке Пятибратка близ аэропорта. В 2012 году там же потерпел крушение самолет Ан-28, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. На борту воздушного судна находились 14 человек, из них четверо выжили.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На месте крушения Ан-26 на Камчатке обнаружены тела 19 человек
Ан-26 повторил катастрофу 2012 года на той же сопке
Пропавший самолет Ан-26 имел сертификат летной годности и прошел осмотр