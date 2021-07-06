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Пропавший самолет Ан-26 имел сертификат летной годности и прошел осмотр

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Пропавшее на Камчатке воздушное судно Ан-26 имело соответствующий сертификат летной годности и прошел предполетный осмотр. Об этом сообщается на сайте регионального министерства транспорта.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что самолет 1982 года выпуска принадлежит Камчатскому авиационному предприятию.

Во вторник, 6 июля, на Камчатке пропала связь с пассажирским самолетом Ан-26, на борту которого находились 28 человек, шесть из них члены экипажа. Воздушное судно направлялось из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. В районе аэропорта были сложные метеоусловия, что помешало посадке. В настоящее время местонахождение самолета неизвестно.

Власти опубликовали список пассажиров самолета, среди них жители поселка Палана и чиновники местной администрации.

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