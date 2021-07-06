Власти опровергли падение самолета Ан-26 в море Камчатки

Зампред правительства Камчатского края, министр специальных программ Камчатского края Александр Заболиченко не подтвердил информацию о том, что пропавший на Камчатке самолет Ан-26 упал в море. Об этом сообщает телеканал «360» в своем Telegram-канале.

По его словам, данные о падении самолета в море — это «выдумки». Заболиченко отметил, что официального подтверждения этой информации нет. «Что там делает пресс-служба, я не знаю, какие комментарии они дают», — заявил он.

Зампред правительства Камчатского края добавил, что поиски самолета еще ведутся.

Ранее на Камчатке пропала связь с выполнявшим пассажирский рейс самолетом Ан-26. На его борту находятся 26 человек, в том числе шесть членов экипажа. Воздушное судно выполняло рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.

В момент посадки самолета возле аэропорта назначения были сложные метеоусловия. По поручению премьер-министра России Михаила Мишустина сформирована комиссия по расследованию произошедшего. Ей руководит министр транспорта Виталий Савельев, участниками станут представители федеральных органов исполнительной власти и Камчатского края.

