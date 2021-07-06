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Спасатели зафиксировали сигнал в районе поисков пропавшего Ан-26

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Спасатели зафиксировали слабый радиосигнал у побережья Камчатки, в районе поисков пропавшего самолета Ан-26, который во вторник, 6 июля, перестал выходить на связь во время выполнения пассажирского рейса из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Спасатели предполагают, что радиосигнал может издавать аварийный радиобуй пропавшего Ан-26.

Ранее сообщалось, что спасатели определили точку падения в море самолета Ан-26 на Камчатке. На борту воздушного судна, который выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находятся 26 человек, в том числе шесть членов экипажа.

Был опубликован список пассажиров самолета, среди них жители поселка Палана и чиновники местной администрации: начальник мобилизационного отдела администрации Александр Андрейкин, его жена Ольга Андрейкина, которая возглавляла финансовое управление и глава поселка Ольга Мохирева.

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