Определено место падения самолета Ан-26 на Камчатке

Пропавший на Камчатке самолет Ан-26 упал в море. Об этом сообщили в экстренных службах, передает РИА Новости.

«Предположительно определена точка падения самолета в море», — уточнил собеседник агентства.

Поселок Палана располагается на берегу залива Шелихова в Охотском море.

Ранее сообщалось, что пропавший на Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь. Из административного центра и поселка Оссора вылетела поисково-спасательная группа. Также готовы присоединиться вертолет и врачи.

На борту воздушного судна, который выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находятся 26 человек, в том числе шесть членов экипажа.