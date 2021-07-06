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После пропажи самолета Ан-26 на Камчатке возбудили уголовное дело

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Фото: Globallookpress.com

После потери связи с легкомоторным самолетом Ан-26, выполнявшим пассажирский рейс, на Камчатке возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, причиной инцидента могла стать ошибка пилота из-за плохой видимости.

Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило дело по части 3 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.

6 июня стало известно о пропаже самолета, на борту которого находятся 26 человек, в том числе шесть членов экипажа. На поиски из административного центра и поселка Оссора вылетела поисково-спасательная группа.

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