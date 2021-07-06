Пропавший на Камчатке Ан-26 начал искать Тихоокеанский флот

Тихоокеанский флот (ТОФ) начал искать пропавший на Камчатке легкомоторный самолет Ан-26. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на пресс-службу ТОФ.

«Подразделения войск и сил на северо-востоке России (ОКВС) присоединились к поискам пропавшего на Камчатке гражданского самолета Ан-26. В 09:45 (по московскому времени) с аэродрома «Елизово» в район предполагаемого падения воздушного судна вылетел противолодочный самолет Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении.

Во вторник, 6 июля, пропала связь с выполнявшим пассажирский рейс Ан-26. По данным экстренных служб, на его борту находятся 26 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе ребенок.

Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило дело по части 3 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.

По предварительным данным, причиной инцидента могла стать ошибка пилота из-за плохой видимости.